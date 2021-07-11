سكالوني: الأرجنتين لا تستسلم

وصف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين فريقه بأنه لا يستسلم وذلك بعد نجاحه في التتويج بكوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل صباح الأحد.

واستعادت الأرجنتين اللقب القاري بعد غياب 28 عاما بهدف أنخيل دي ماريا في ملعب ماراكانا لتعادل أوروجواي بالوصول للتتويج الـ15 بالبطولة كرقم قياسي.

وقال سكالوني بعد المباراة:"إنه تتويج ضخم، خاصة لشعبنا. أتمنى أن يستمتع الأرجنتينيون به. الجمهور يؤازر الفريق بلا شروط. أعتقد أنهم لاحظوا أن هذا الفريق لا يستسلم".

وواصل "كانت بطولة صعبة، لحسن حظنا حققنا اللقب هذه المرة. لو يعرف الأرجنتيني ميسي يوميا مثلما نفعل نحن، سيحبه أكثر. لدينا ثقافة خاصة في كرة القدم من الصعب أن تجدها في دول أخرى. اللاعبون أدركوا قيمة اللعب بهذا القميص، الالتزام والوحدة يدفعانك للأمام".

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واستمر "أنا سعيد للاعبين أكثر من نفسي".

بعد بداية متعثرة للبطولة بالتعادل مع تشيلي، انطلقت الأرجنتين بلا هوادة محققة 6 انتصارات متتالية لتعانق اللقب.

بطولة، بحث عنها الأرجنتينيون طويلا إلى أن استطاع ليونيل ميسي ورفاقه إعادتها لبلدهم.