التشكيل المتوقع لنهائي يورو 2020 – ساكا في هجوم إنجلترا.. وكييزا يقود إيطاليا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 11:45

كتب : عبد الرحمن فوزي

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - إسبانيا - يورو 2020

من المتوقع أن يحافظ كل من روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا على ثبات التشكيل الذي خاضا به نصف نهائي يورو 2020.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد والذي سيقام على ملعب ويمبلي في لندن.

ويأتي التشكيل المتوقع لإنجلترا كالتالي:

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الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – جون ستونز – كايل ووكر

الوسط: ديكلان رايس – كالفين فيليبس – بوكايو ساكا – ميسون ماونت – رحيم ستيرلنج

الهجوم: هاري كين

بينما يأتي التشكيل المتوقع لإيطاليا كالتالي:

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: إيمرسون بالميري – جيورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – دي لورينزو

الوسط: ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – تشيرو إيموبيلي – فيديريكو كييزا

ويسعى منتخب إيطاليا للتويج بالبطولة للمرة الثانية تاريخيا، بينما يسعى منتخب إنجلترا للتتويج الأول بلقب اليورو.

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