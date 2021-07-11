تقرير: أونانا يقترب من الدوري الفرنسي

الأحد، 11 يوليه 2021 - 11:37

كتب : عمر خالد

أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي

قالت تقارير إعلامية هولندية إن الحارس الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى نادي أياكس الهولندي، سيرحل للدوري الفرنسي للإنضمام لفريق ليون.

وأشار موقع "NOS" الهولندي إلى أن وكيل أونانا أكد على صحة المفاوضات بين اللاعب وليون، وتم الاتفاق على البنود الشخصية، والمفاوضات جارية الآن بين الناديين.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن التوقيع مع الحارس الكاميروني سيكون لمدة 5 مواسم، موضحة أن أياكس سيطلب 10 ملايين يورو قيمة اللاعب، ولكن ليون سيرغب في تقليل القيمة إلى 5 ملايين.

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يذكر أن أونانا تعرض للإيقاف لمدة 12 شهر، وتم تقليلها بعد ذلك إلى 9 أشهر بسبب تعاطيه لدواء زوجته الذي يحتوى على المنشطات.

الحارس الكاميروني سيعود إلى التدريبات في سبتمبر وسيكون جاهزا للعب الرسمي في نوفمبر المقبل.

ويلعب أونانا (25 عاما) منذ 2015 حين رحل عن برشلونة.

وشارك في 204 مباريات مع أياكس وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق.

اندريه أونانا أياكس ليون الدوري الهولندي الدوري الفرنسي
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