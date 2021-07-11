ساوثجيت يحذر الإنجليز: إطلاق الصافرات أثناء النشيد الإيطالي سيحفزهم أكثر

الأحد، 11 يوليه 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

إيطاليا - يورو 2020

حذر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الجماهير الإنجليزية من إطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الإيطالي في نهائي يورو 2020 يوم الأحد.

يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية للبطولة بين إنجلترا وإيطاليا في التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقال ساوثجيت في تصريحات للصحفيين: "من المهم أن يحترم مشجعونا المنافسين دائما".

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وأضاف "إطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الإيطالي سيحفزهم أكثر".

وشدد "لا أعتقد أن هذا التصرف سيساعد المنتخب الإنجليزي".

وأتم "يمكننا تخويف الفريق المنافس بصيحات الاستهجان أثناء المباراة، لكن الأمر مختلف بالنسبة للنشيد الوطني".

مشجعو إنجلترا أطلقوا صيحات الاستهجان للنشيدين الوطنيين لألمانيا والدنمارك في مباراتي دور الـ16 ونصف النهائي على استاد ويمبلي.

ووصل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي.

جاريث ساوثجيت إنجلترا إيطاليا يورو 2020
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