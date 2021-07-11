التشكيل المتوقع لـ الأهلي - موسيماني يجري 3 تبديلات

الأحد، 11 يوليه 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي والمقاولون العرب

في إطار محاولاته الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين في أفضل مستوى قبل النهائي المرتقب في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، سيواصل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي التعديل في تشكيل فريقه أمام مصر للمقاصة اليوم الأحد.

فبعدما شارك ياسر إبراهيم وأليو ديانج وطاهر محمد منذ البداية ضد المقاولون العرب يوم الخميس، سيستبدل موسيماني الثلاثي حين يحل ضيفا على المقاصة.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

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حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

وسط الملعب: صلاح محسن - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حمدي فتحي - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

وتعود المباراة للجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب الجيش في السويس المواجهة بين محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، وموسيماني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بـ13 نقطة عن الزمالك المتصدر.

وللأهلي 5 مباريات مؤجلة في البطولة.

الأهلي
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