تياجو سيلفا: فريق واحد فقط حاول اللعب في الشوط الثاني

هنأ تياجو سيلفا قائد البرازيل فريق الأرجنتين بالفوز بلقب كوبا أمريكا.

وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف دون مقابل في نهائي كوبا أمريكا في المباراة التي أقيمت على ملعب الماركانا في البرازيل.

وقال سيلفا في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "في البداية يجب أن نهنئ خصومنا خاصة في الشوط الأول عندما قاموا بتحييدنا".

وأضاف "في الشوط الثاني لم تكن ثمة منافسة، حاول فريق واحد فقط لعب كرة القدم بينما ضيع الآخر الوقت كما كنا نعرف أنهم سيفعلون".

وأتم "هذا ليس عذرا، لم نفعل ما كان علينا القيام به بشكل أساسي في الشوط الأول".

تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا كان الأول، بعد غياب لمدة 28 سنة منذ نسخة 1993.

وأصبح منتخب الأرجنتين الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا معادلا لرقم أوروجواي صاحب الرقم القياسي بـ15 لقبا.