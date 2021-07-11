رونالدينيو: نيمار خليفتي في الملاعب

قال اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو إنه يعتبر نيمار، لاعب المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خليفته في الملاعب.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وأشار في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية "بدون شك نيمار خليفتي، إنه لاعبنا، والمحبوب من الجماهير".

وأضاف "لم يفقد جرأته ومراوغته بالكرة، ومن دواعي سروري دائمًا رؤيته على أرض الملعب".

وعن إمكانية فوز اللاعب الفرنسي كليان مبابي بجائزة الكرة الذهبية، قال أسطورة البرازيل: "إنه يذكرني قليلاً برونالدو الظاهرة، أحبه، لاعب عظيم وموهوب جداً".

واستطرد "مبابي يملك جميع المقومات التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية، أحب أن أراه يلعب خاصة عندما يكون نيمار بجانبه".

بعد أداء استثنائي مع باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، رأى محللون أن مبابي سينافس بقوة على جائزة الكرة الذهبية.

لكن نجم باريس خيب الآمال في يورو 2020 التي ودعتها فرنسا من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا.