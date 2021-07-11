كيلليني: لم أقم بألعاب ذهنية مع ألبا قبل ركلات الترجيح ضد إسبانيا

قال جيورجيو كيلليني قائد إيطاليا إنه لم يهدف لخداع خوردي ألبا حين تبادل معه الحديث أثناء إجراء الحكم لقرعة ركلات الترجيح في مباراة الأولى ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

وظهر كيلليني يتحدث بضحك مع ألبا قائد إسبانيا قبل الركلات التي حسمتها إيطاليا لتحجز مكانها في نهائي اليورو.

وصرح لاعب يوفنتوس للصحفيين "ترون في المباريات الأخيرة أني نضجت كلاعب وأني استمتع بكل لحظة في مسيرتي. دوما أبتسم وأحترم منافسي جدا. سأحتضنهم وأبتسم أو أضحك، لطالما فعلت ذلك. سواء من قبل أو تحديدا في هذه البطولة الأوروبية. أحاول الاستمتاع بكل لحظة".

وواصل "لم أقم بألعاب ذهنية مع ألبا. هكذا أتصرف في الأوقات الجيدة أو السيئة. زملائي يحبونني وربما لا أعجب منافسي أحيانا، لكن أشعر دوما بالاحترام المتبادل. أشعر أني تبادلت ذلك الشعور كثيرا".

واستمر "لكل لاعب دوره في الفريق والكل مهم. هذا ما يجمعنا كلنا، ومعنا رئيس طهاة (المدرب روبرتو مانشيني) قادر على خلط المكونات. هذا ساعدنا بكل تأكيد".

ويقود كيلليني منتخب إيطاليا ضد إنجلترا اليوم الأحد في نهائي يورو 2020.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء في ملعب ويمبلي بلندن.