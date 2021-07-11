ميسي: أخبرت دي ماريا أنه سيحصل على انتقامه أمام البرازيل

الأحد، 11 يوليه 2021 - 10:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي أثناء رفع لقب كوبا أمريكا 2021

أعرب ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين عن سعادته وفخره بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا.

وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ماراكانا في البرازيل.

وقال ميسي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "ذلك جنون، السعادة التي أشعر بها لا يمكن وصفها، كنت أعرف أن ذلك سيحدث في وقت ما، كان هدفنا واضحا وتمكنا من أن نصبح أبطالا، لقد حلمت بهذا مرات عديدة".

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واستمر "أخبرت دي ماريا أنه اليوم سيحصل على انتقامه وذلك ما حدث، أريد أن أهدي ذلك لزملائي الذين كانوا قريبين مرات عديدة سابقة ولكن لم يحققوها، إنها من أجلهم أيضا".

وتابع "أشعر أن الله كان يحفظ تلك اللحظة من أجلي، أمام البرازيل في النهائي وفي بلدهم، الفضل الكبير يعود للمدرب سكالوني لقد أراد الأفضل دائما للمنتخب الوطني، كان يعرف كيف يفعل ذلك كون فريقا فائزا وهو يستحق تقديرك".

وأضاف "لقد كنت بحاجة للتخلص من شوكة القدرة على تحقيق شيء مع المنتخب الوطني، لقد كنت قريبا جدا لسنوات عديدة، كنت أعرف أنه في لحظة ما سيحدث، وأعتقد لا توجد أفضل من تلك اللحظة".

تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا كان الأول، بعد غياب لمدة 28 سنة منذ نسخة 1993.

وأصبح منتخب الأرجنتين الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا معادلا لرقم أوروجواي صاحب الرقم القياسي بـ15 لقبا.

ليونيل ميسي الأرجنتين البرازيل كوبا أمريكا 2021
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