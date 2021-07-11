بعد 30 تسديدة.. ترينداد تفرض التعادل السلبي على المكسيك في افتتاح الكأس الذهبية

تبارى لاعبو المكسيك في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى وفقدوا نقطتين ضد ترينداد وتوباجو في افتتاح الكأس الذهبية "جولد كب" لقارة أمريكا الشمالية والتي تعادل كأس الأمم الإفريقية.

المكسيك استحوذت على الكرة بنسبة 80% وسددت 30 كرة على مرمى الخصم وتحصلت على 15 ركلة ركنية، لكن كل هذا لا يفيد.

المنتخب الملقب بـ "التريكولور" يتواجد في المجموعة الأولى رفقة جواتيمالا والسلفادور.

وفي الدقيقة العاشرة سدد هيكتور هيريرا صاروخا مدويا ارتطم بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة التالية تعرض إرفينج لوانزو لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد سقوطه بشكل خاطئ على رأسه في التحام مع حارس المرمى.

جناح نابولي الإيطالي تلقى العلاج على أرضية الملعب ومن ثم خرج محمولا على محفة.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أهدر خيسوس كورونا فرصة التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت بعيدة عن الشباك.

في الشوط الثاني واصل مارفن فليبيس التألق وتصدى لتسديدة هيريرا في الدقيقة 51 بعد تمريرة بالكعب.

كورونا أهدر فرصة محققة أخرى في الدقيقة 82 من داخل منطقة الجزاء.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أوقف الحكم المباراة بسبب الهتافات العنصرية، ومن ثم عادت المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البديل سجل هز منتخب المكسيك الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.+

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع عاد الحكم وأوقف اللقاء بسبب الهتافات العنصرية للمرة الثانية.

In the match Mexico vs Trinidad and Tobago match, the referee has stopped the match for discriminatory chanting. This action is part of Concacaf's anti discrimination protocol — Gold Cup (@GoldCup) July 11, 2021

مارفن عاد وتألق في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع بالتصدي لرأسية، أنهى بها المباراة الافتتاحية للكأس الذهبية بالتعادل السلبي.

البطولة تشهد مشاركة قطر كضيف وتتواجد في المجموعة الرابعة رفقة الهندوراس وبنما وجرينادا.

وتعد المكسيك الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليها الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 6 ألقاب.