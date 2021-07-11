ماريو بالما: أسباب رحيلي عن الأهلي "كاذبة".. ولن أعود في وجود رؤوف عبد القادر

الأحد، 11 يوليه 2021 - 03:18

كتب : FilGoal

ماريو بالما

وصف ماريو بالما المدير الفني السابق لفريق السلة بالنادي الأهلي الأسباب التي رحل بسببها بـ "الكاذبة".

وأعلن الأهلي توجيه الشكر للمدير الفني الذي قاد الفريق ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر للسلة.

وقال بالما: "قبل القدوم لمصر لتدريب الأهلي عرفت أنه من الصعب تغيير شيء لأنه لا يوجد وقت، لكن حاولنا تحسين الفريق وإصابة جاكسون صعبت الأمور وانتهى الموسم".

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وأضاف عبر قناة صدى البلد "كنت أفضل البقاء وانتظرت وتأخروا في إبلاغي بالقرار والأمور لم تكن واضحة".

وأردف "عدم تجديد التعاقد بسبب السن؟ هذا عذر رائع، الموسم قبل الماضي كنت بطلا لإفريقيا وحققت ألقابا سابقة وهذا الكلام هراء وكذب".

وواصل "طلب رحيل مودي الجارحي وإبراهيم الجمّال سبب رحيلي؟ هذه كذبة كبيرة ولم يحدث".

ورد على إمكانية العودة مستقبلا للأهلي "أنه أكبر نادي في إفريقيا والوطن العربي ويمتلك جماهيرية كبيرة، لكن لن أعمل في وجود رؤوف عبد القادر خاصة أنه في نفس عمري فكيف يطلب رحيلي ونحن في عمر متقارب".

وأتم عن إمكانية تدريب الزمالك "لا مشكلة في تدريب الزمالك".

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