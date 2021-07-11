الزمالك يوضح حقيقة الخلافات مع عبد الله جمعة أثناء التجديد

الأحد، 11 يوليه 2021 - 02:21

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك

كشف نادي الزمالك حقيقة حدوث خلافات مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر أثناء التجديد.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

ونفى النادي عبر موقعه الرسمي برئاسة حسين لبيب "كل ما أشيع عن الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد".

وشدد البيان "أعضاء اللجنة لم يجلسوا مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وهناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم".

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وأوضح "موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن، والنادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس، ولن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات".

وأتم البيان "طلب أعضاء اللجنة من جماهير الزمالك الحصول على المعلومات الموثقة السليمة من خلال الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي".

عبد الله جمعة (25 عاما) ينتهي تعاقده مع الزمالك في صيف 2022.

وانضم جمعة قادما من المصري موسم 2017-18 ومنذ ذلك الحين شارك في 115 مباراة سجل هدفين وصنع 12.

وتوج جمعة بـ 6 ألقاب مع الزمالك هي: كأس السوبر المصري، وكأس السوبر المصري السعودي وكأس السوبر الإفريقي والكونفدرالية الإفريقية ولقبي كأس مصر.

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