انتهت نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) البرازيل.. التانجو أبطال القارة

الأحد، 11 يوليه 2021 - 01:45

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل - كوبا أمريكا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

المباراة تقام في ملعب ماراكانا الأسطوري بولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

إذ استمر التعادل خلال الـ 90 دقيقة سيتم اللجوء لشوطين إضافيين، وإذ استمر سيُحسم البطل بركلات الترجيح.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: دي بول يمرر بينية إلى ميسي الذي حاول مراوغة إيدرسون لكنه سقط وأهدر فرصة محققة.

ق. 86 مارتينيز يتعملق ويتصدى لتصويبة جابريال باربوزا

ق 80: تسديدة من الجهة اليسرى من جابريل باربوسا تجد اقدام أكونيا لتحولها لركنية.

ق 54: بينية من نيمار إلى ريتشارلسون الذي يسدد كرة قوية يتصدى لها مارتينيز ببراعة.

ق 53: تغيير أول للأرجنتين بنزول جيدو رورديجز بدلا من لياندرو باريديس.

ق 52: الحكم المساعد يلغي هدفا لـ ريتشارلسون بداعي التسلل.

ق 51: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سيلسو بعد تدخل قوي على نيمار.

ق 46: مشاركة روبرتو فيرمينو بدلا من فريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: لياندرو باريديس يتحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلة ريتشارلسون.

ق 32: ميسي يراوغ وينطلق ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن,

ق 22: جووووووول دي ماريا والأول للأرجنتين.. بينية طولية تصل إلى دي ماريا الذي يسجل الكرة ساقطة من فوق إيدرسون.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لفريد لاعب وسط البرازيل عقب تدخل قوي على مونتيل مدافع الأرجنتين.

بداية اللقاء

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