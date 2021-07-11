تشكيل نهائي كوبا أمريكا - 5 تغييرات لـ الأرجنتين وميسي في الهجوم.. ونيمار يقود البرازيل

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين 5 تغييرات في تشكيل التانجو الأساسي لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

ويستعد التانجو لمواجهة السامبا في نهائي كوبا أمريكا في تمام الثانية صباحا على ملعب ماراكانا التاريخي.

سكالوني أجرى 5 تغييرات فدفع بأنخيل دي ماريا ولياندرو باريدس في التشكيل عوضا عن نيكولاس جونزاليس وجيدو رودريجيز على الترتيب.

وفي خط الدفاع أجرى 3 تغييرات بمشاركة جونزالو مونتيل وكريستيان روميرو العائد من الإصابة وماركوس أكونيا بدلا من ناهول مولينا وخيرمان بتزيا ونيكولاس تاجليفيكو.

بينما لم يُجر تيتي المدير الفني للبرازيل أي تغييرات على الفريق الذي واجه بيرو في نصف النهائي.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

إما أن تحقق البرازيل اللقب وتعادل رقما خالدا منذ 97 عاما.. أو ينهي منتخب الأرجنتين لعنته بحصد لقب أول منذ 28 عاما.