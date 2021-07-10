خبر في الجول – الجونة يريد ضم عمر السعيد نهائيا.. وصراع سكندري على خدماته

السبت، 10 يوليه 2021 - 22:42

كتب : حامد وجدي

الزمالك - عمر السعيد

يسعى نادي الجونة لشراء عمر السعيد لاعب الفريق المعار من الزمالك بصفة نهائية حسبما علم FilGoal.com.

عمر السعيد

النادي : الجونة

الجونة

كان اللاعب قد انضم لصفوف الجونة في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com أن إدارة النادي تود الاحتفاظ باللاعب بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة.

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وعلم FilGoal.com أن كل من الاتحاد السكندري وسموحة يريدان ضم اللاعب كذلك بعد انتهاء إعارته مع الجونة.

ويحتل الجونة حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد خضوه لـ 28 مباراة.

وشارك عمر السعيد (31 عاما) مع الفريق منذ انضمامه في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثمان أهداف.

وانضم السعيد قادما من الإنتاج الحربي مشاركا في 59 مباراة بجميع المسابقات سجل 9 وصنع 7 وتوج بلقبي كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية.

عمر السعيد الجونة الزمالك
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