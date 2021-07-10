خبر في الجول - بعد مفاوضات وكلاء.. مهاجم كايزر تشيفز يرحب باللعب لـ بيراميدز

بدأ نادي بيراميدز محاولاته لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي استعدادا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من سمير نوركوفيتش مهاجم فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أن هناك مفاوضات شفهية من جانب بعض الوكلاء للانتقال إلى فريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يعرف أن نادي بيراميدز فريق يضم لاعبين كبار ويهدف للفوز بالألقاب مشيرا لأنه يرغب في خوض تجربة جديدة ولكنه مرتبط بعقد مع النادي.

وانتقل نوركوفيتش لكايز شيفس في 2 يوليو 2019 وينتهي بنهاية 30 يونيو 2022.

وخاض سمير نوركوفيتش 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثامن للدوري المصري برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

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