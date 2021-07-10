ريبيري: فيورنتينا لم يعاملوني باحترام

السبت، 10 يوليه 2021 - 22:09

كتب : عبد الرحمن فوزي

ريبيري - فيورنتينا - ميلان

كشف فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا السابق عن خيبة أمله بعد عدم احترام إدارة النادي الإيطالي له.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

فيورنتينا

وكان فيورتنينا قد أعلن عن رحيل اللاعب بعد نهاية الموسم الماضي وعدم تمديد تعاقده لموسم آخر.

وقال ريبري في تصريحات لشبكة توسكانا الإيطالية: "على مدار موسمين أعطيت النادي أفضل ما لدي، ولكن التزامي لم يتم تقديره".

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واستمر "أردت أن استمر لموسم آخر في فيورنتينا، لذلك لا أعرف ما سأفعله في المستقبل القريب".

وتابع "لم أرد أبدا أن أتحدث عن الفريق بشكل فريق سيء، لنقول إن النهاية كانت صعبة بعض الشيء".

وأوضح "كانت صعبة لأن الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة لم يقم أي أحد بالاتصال معي ولم يقل لي أحد أي شيء، هذا يعني أنهم لم يحترموني قليلا".

وشدد "أشعر بأن ما قدمته خلال العامين الماضيين لم يتم الاعتراف به، ومع ذلك فإن المدينة جميلة والجماهير، وكذلك غرفة خلع الملابس".

وأضاف "قبل أن أصل، فيورنتينا كان ناديا كبيرا في إيطاليا، لم أعتقد أن النادي سينافس على الهبوط، ولكن في المستقبل بإمكانهم تحقيق الكثير".

وأتم "أتمنى أن يعود فيورنتينا للمستوى العالي، إنه نادي مهم في إيطاليا ولذلك انضممت إليه، الجماهير تستحق المزيد.

وأنهى فيورنتينا الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز الـ 13.

اللاعب صاحب الـ 38 عاما كان قد انضم للفريق في صيف 2019 في صفقة انتقال حر بعدما رحل عن صفوف بايرن ميونيخ.

وشارك ريبيري مع فيورنتينا منذ انضمامه في 51 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة عشرة أهداف أخرى.

فيورنتينا فرانك ريبيري
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