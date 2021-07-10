قائمة مصر للمقاصة - باسم مرسي في الهجوم ضد الأهلي

السبت، 10 يوليه 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

باسم مرسي - مصر للمقاصة

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الفيومي بإستاد السويس الجديد في السابعة مساءً غدا الأحد.

ويقود باسم مرسي هجوم الفريق الفيومي ويتواجد هشام محمد لاعب الأهلي السابق في خط وسط المقاصة.

أخبار متعلقة
الاختبار الأخير.. محمود عاشور يدير مباراة مصر للمقاصة والأهلي تحكيميا في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة في الجول يكشف – كيف يفكر كارتيرون لأجانب الزمالك.. وأولوياته بالأسماء قائمة الأهلي – عودة السولية ومروان.. واستبعاد طاهر وبواليا

وجاءت قائمة مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير.

الدفاع: أحمد مودي - أسامة العزب - عصام صبحي - محمد عادل أمو - أحمد صبيحة - فارس طارق - خالد مصطفى - محمد دسوقي.

الوسط: عماد فتحي - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - زياد أشرف - أحمد عادل ميسي - سعيد الونش - هشام محمد - عبد الله مجدي.

الهجوم: باسم مرسي - شميلس بيكلي - باولن فوافي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

باسم مرسي الأهلي مصر للمقاصة في الدوري قائمة مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة مصر للمقاصة - باسم مرسي في الهجوم ضد الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
الاختبار الأخير.. محمود عاشور يدير مباراة مصر للمقاصة والأهلي تحكيميا 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي الكونفدرالية - الرجاء (2) (0) شبيبة القبائل.. هجمات متتالية ساعة | الكونفدرالية
في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف منتخب الأرجنتين جيدا؟ ساعة | أمريكا
لاعب كايزر تشيفز: النهائي حدث خاص لنا وعلينا الاستعداد جيدا لهزيمة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رسالة ملكية إلى ساوثجيت قبل نهائي اليورو ساعة | يورو 2020
مارسيلو: شارة قيادة ريال مدريد شرف ومسئولية كبيرة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة 4 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي
قد ينال إعجابك