قائمة مصر للمقاصة - باسم مرسي في الهجوم ضد الأهلي
السبت، 10 يوليه 2021 - 21:36
كتب : FilGoal
أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الفيومي بإستاد السويس الجديد في السابعة مساءً غدا الأحد.
ويقود باسم مرسي هجوم الفريق الفيومي ويتواجد هشام محمد لاعب الأهلي السابق في خط وسط المقاصة.
وجاءت قائمة مصر للمقاصة:
حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير.
الدفاع: أحمد مودي - أسامة العزب - عصام صبحي - محمد عادل أمو - أحمد صبيحة - فارس طارق - خالد مصطفى - محمد دسوقي.
الوسط: عماد فتحي - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - زياد أشرف - أحمد عادل ميسي - سعيد الونش - هشام محمد - عبد الله مجدي.
الهجوم: باسم مرسي - شميلس بيكلي - باولن فوافي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.
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