قائمة مصر للمقاصة - باسم مرسي في الهجوم ضد الأهلي

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الفيومي بإستاد السويس الجديد في السابعة مساءً غدا الأحد.

ويقود باسم مرسي هجوم الفريق الفيومي ويتواجد هشام محمد لاعب الأهلي السابق في خط وسط المقاصة.

وجاءت قائمة مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير.

الدفاع: أحمد مودي - أسامة العزب - عصام صبحي - محمد عادل أمو - أحمد صبيحة - فارس طارق - خالد مصطفى - محمد دسوقي.

الوسط: عماد فتحي - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - زياد أشرف - أحمد عادل ميسي - سعيد الونش - هشام محمد - عبد الله مجدي.

الهجوم: باسم مرسي - شميلس بيكلي - باولن فوافي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

video:1