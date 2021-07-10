رسالة ملكية إلى ساوثجيت قبل نهائي اليورو

السبت، 10 يوليه 2021 - 20:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا

أرسلت إليزابيث الثانية ملكة المملكة البريطانية المتحدة، رسالة تحفيزية لجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، قبل مباراة إيطاليا في نهائي يورو 2020.

ويلتقي غدا الأحد منتخب إنجلترا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020 في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي.

وجاءت رسالة الملكة إليزابيث لساوثجيت والتي عرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كالتالي:

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"منذ 55 عاما تشرفت بتقديم كأس العالم لبوبي مور، ورأيت ما يعنيه للاعبين والمدربين وكل طاقم العمل الوصول والفوز بنهائي بطولة من البطولات الدولية الكبرى".

"أريد أن أرسل تهانيا وتهاني عائلتي لكم جميعا للوصول لنهائي كأس الأمم الأوروبية، وإرسال أطيب أمنياتي مع أملي بألا يسجل التاريخ فقط نجاحكم، ولكن أيضا روحكم، والالتزام والفخر الذي وصلتم له بأنفسكم".

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وفاز منتخب إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة طوال تاريخه في عام 1966، والتي فاز فيها بالمباراة النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب ألمانيا.

ووصل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي.

إنجلترا إيطاليا يورو 2020 الملكة إليزابيث
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