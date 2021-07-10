مارسيلو: شارة قيادة ريال مدريد شرف ومسئولية كبيرة

أعرب مارسيلو لاعب ريال مدريد عن فخره بكونه القائد الأول للفريق في الموسم المقبل.

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وأعلن النادي عن رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس وعدم تمديد تعاقده بعد نهاية الموسم الماضي.

وبرحيل راموس سيصبح مارسيلو هو القائد الأول للفريق، باعتباره أقدم لاعب في الفريق حاليا.

وعبر مارسيلو عن حماسه واستعداده لحمل شارة القيادة في الموسم المقبل خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، وكل ما يأتي على لسان مارسيلو:

"إنه لشرف ومسئولية كبيرة لحمل شارة قيادة أعظم نادي في العالم، أنا محظوظ للغاية".

"عندما تكون لاعبا لريال مدريد، تستيقظ كل يوم مليئا بالرغبة، وهذا ينمو بعد كل موسم، لكن الرغبة لا تزال موجودة وتستمر في النمو، أنا أتطلع حقا لبداية الموسم الجديد".

"أتعلم الكثير كل موسم. هناك دائما شيء جديد، وأنا متحمس أكثر لأنني سأكون قائد ريال مدريد، إنه حلم تحقق بالنسبة لي وأعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي لأكون هنا لوقت طويل".

"حاولت دائما جلب القليل من الحماس وتحمل المسئولية لمساعدة الصغار، وكذلك الذين كانوا هنا لفترة طويلة، الدعم دائما مرحب به".

"أتطلع دائما إلى تعلم أشياء جديدة، وأحتاج إلى مساعدة زملائي في الفريق، أعتقد أنني بصفتي قائد الفريق، سأعمل دائما على تقديم المساعدة قدر المستطاع مثلما فعلت دائما".

"نحن نعلم أنه من الصعب للغاية أن يمر موسم دون التتويج بالألقاب، لكننا قاتلنا حتى النهاية، متأكد أننا سنفوز بشيء في الموسم المقبل، ولا يزال لدينا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولات الدولية، ولكننا متحمسون لبداية الموسم".

وتحدث مارسيلو عن أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق قائلا: "نتعلم منه في كل حصة تدريبية، ودائما ما يتحدث معنا، من دواعي سروري التدرب معه ومع طاقمه التدريبي مرة أخرى".

وكان النادي قد أعلن عن تعيين كارلو أنشيلوتي كمرب جديد للفريق بعد رحيل زين الدين زيدان بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى ريال مدريد الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد وخرج النادي بدون أي لقب طوال الموسم.

ويستعد مارسيلو لخوض الموسم الـ 16 له مع ريال مدريد بعدما انضم للنادي من صفوف فلومينينسي البرازيلي في 2007.

وساهم مارسيلو في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 22 بطولة.

كما شارك مع النادي في 528 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.