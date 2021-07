"إنها عائدة للوطن" تغيب عن نهائي اليورو

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشغيل أغنية "الأسود الثلاثة" قبل نهائي يورو 2020 في ويمبلي.

ويلعب منتخب إنجلترا النهائي الأول له في اليورو مع نظيره الإيطالي غدا الأحد على ملعب ويمبلي بحضور 60 ألف متفرج.

أغنية "الأسود الثلاثة" تتضمن الهتاف الشهير للجماهير الإنجليزية .. “it’s coming home”

وقال فرانك سكينر أحد مؤلفي الأغنية والذي طلب إذاعتها قبل انطلاق النهائي: "الاتحاد الأوروبي رفض الأمر ورأى أن ذلك يعد أمرا منحازا للغاية ولن يكون عادلا بالنسبة للإيطاليين".

الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية أكدت من جانبها تلقي طلبا يوم الجمعة ولكنها رفضت لأن برنامج الحفل الختامي كان قد انتهى بالعفل ولا يمكن دمج أشياء إضافية بسبب ضيق الوقت، حسب المتحدث الرسمي للهيئة.

"Football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming!"

يعود أصل الأغنية إلى عام 1996 عندما استضافت إنجلترا بطولة اليورو بعد غياب 30 عاما على استضافة بطولة كبرى.

وقتها غنى الثنائي ديفيد باديل وفرانك سكينر أغنية "الأسود الثلاثة" والتي تضمنت هذا الهتاف. ولم تكن الأغنية الرسمية للبطولة ولكنها كانت الأكثر نجاحا وقتها وتم بيع 1.6 مليون نسخة وقتها.

إيان برودي الكاتب الإنجليزي الشهير كتب كلمات الأغنية لتكون الأشهر بين جماهير إنجلترا الآن.

الأغنية لها معنيين، الأول هو استضافة إنجلترا لحدث كبير مجددا وهي مهد كرة القدم، الثاني هو أن في 1996 كانت قد مر 30 عاما على بطولة الإنجليز الكبرى الوحيدة وهي كأس العالم 1966.

"ثلاثون عاما من الآلام، لم يمنعوني أبدا من الحلم" .. كانت هذه ضمن كلمات الأغنية التي جرت محاولات لتطويرها في أكثر من مناسبة على الأخص 1998 و2010 ولكنها عادت لتلقى الرواج الأكبر منذ 2018 مع وصول إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم.

