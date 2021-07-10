اتحاد السلة يعلن اعتماد لائحة الانتقالات الجديدة بموافقة الأغلبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتماد لائحة الانتقالات الجديدة للموسم المقبل 2021/2022.

وكشف الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على تويتر عن إقرار اللائحة بعد موافقة أغلب الأندية على عدم تعديل أي بند من بنودها.

وحسب البيان، فقد حرص مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بحضور أعضاء المجلس على الاستماع لمفوضي الأندية ومناقشة مقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن لائحة الحماية قبل التصويت على إمكانية تخفيض قيمة الرسوم أو التعامل مع حالة مثل احتراف لاعب لأوروبا.

مصدر من اتحاد السلة كشف لـFilGoal.com تصويت الأندية على القرار، والذي جاء كالتالي: "وافق الأهلي، والجزيزة، والاتصالات، وسموحة، وطلائع الجيش، بينما رفضت اللائحة أندية الاتحاد السكندري، والزمالك، سبورتنج.

من جهة أخرى، قال عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "طلبنا من مجلس إدارة اتحاد اللعبة أن يراجعوا أنفسهم فى المبلغ التعجيزي في رسوم التجاوز".

اتحاد السلة يريد تحديد عدد الصفقات المسموح بالتعاقد معها وفقا لترتيب كل فريق في الموسم المنقضي، على أن تتعاقد الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى مع خمسة لاعبين فقط بحد أقصى، وأصحاب المراكز من 9 إلى 16 مع ستة لاعبين كحد أقصى.

وبعد نهاية الموسم فيأتي الزمالك في المركز الأول والاتحاد ثانيا بينما الجزيرة والأهلي في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ووفقا للائحة، سيٌسمح للزمالك مثلا بالتعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز من بين الـ 5 لاعبين المتاحين، وفي حال أراد ضم لاعب آخر عليه دفع 4 ملايين جنيه رسوم تجاوز لصالح الاتحاد المصري، واللاعب الثالث مقابل دفع 5 ملايين جنيه، والرابع مقابل 6 ملايين جنيه، والخامس مقابل 7 مليون جنيه.

أما الاتحاد السكندري فيٌسمح له بالتعاقد مع لاعبين اثنين بدون رسوم تجاوز، أما الثلاثة الآخرين فبمقابل رسوم تجاوز كما تم إيضاحها في حالة الزمالك.

بينما الأهلي والجزيرة فلكل منهما الحق في التعاقد مع 3 لاعبين بدون رسوم تجاوز.

الاتحاد المصري لكرة السلة أوضح بأن هذه المبالغ سيتم توزيعها كالتالي: 75% على باقي الأندية الموجودة (15 نادي) + 10% للمناطق + 10% للاتحاد المصري + 5% للجنة الحكام.

واستثنى الاتحاد المصري بعض الحالات من احتسابها ضمن التعاقدات المسموح بها دون رسوم التجاوز مثل التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو لاعب تحت السن من نادي أخر وقيده في الفريق الأول أو سفر لاعب إلى الخارج للدراسة والعودة مرة أخرى أو إعارة لاعب ناشئ وعودته في فترة لا تتجاوز موسمين.