سيبايوس عن الميدالية الذهبية: أمامنا مواجهات صعبة مع مصر والأرجنتين وأستراليا

شدد الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد على أن الحديث عن الفوز بميدالية أولمبية الآن ما زال مبكرا، مشيرا أيضا لتأجيل حسم مستقبله مع الفريق الملكي.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثالثة للأولمبياد إلى جانب منتخبات مصر والأرجنتين وأستراليا.

وقال سيبايوس في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "الجميع يحلم بلعب كأس العالم والبطولات الأوروبية ولكن لتلعب الأولمبياد فهناك أشياء خاصة يجب أن تحدث مثل التأهل للعب مع المستويات العليا في سن صغير ابتعاد الإصابات عنك واستمرار المدرب في الاعتماد عليك. أنا أحد الاستثناءات للتواجد لمن تزيد أعمارهم عن 24 عامًا وهذا شيء مميز".

وأضاف لاعب وسط إسبانيا عن تحقيق الميدالية الذهبية "إنه الهدف بالطبع، عندما تبدأ المنافسة فإنك تحلم بالميدالية. شاهدت أولمبياد لندن وريو في التلفاز وعندما يحقق الرياضييون الميدالية فإنهم يُجن جنونهم، الهدف هو الحصول على ميدالية وإن كانت ذهبية فهذا أفضل بكثير ولكن لدينا مباريات صعبة في المجموعة أمام مصر وأستراليا والأرجنتين".

وقضى سيبايوس الموسمين الماضيين معارا من ريال مدريد إلى آرسنال ليشارك في 77 مباراة مع الفريق اللندني.

ريال مدريد أعلن في وقت سابق تعيين كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

وأجاب سيبايوس عن سؤال حول حديثه مع أنشيلوتي قائلا: "لا، تحدثت فقط مع خوسيه أنخيل سانشيز لمعرفة الوقت الذي يجب أن انضم فيه للفريق في فترة التحضير ولكن تم اختياري للتواجد مع المنتخب الأوليمبي وبالتالي لم أتواجد في النادي".

وتابع "الآن أنا أركز على ما سيحدث في الأولمبياد فقط، بطبعي شخص هادئ وكنت واضحا جدا. ما زال هناك عامين في عقدي مع ريال مدريد ونيتي هي الاستمرار مع النادي، بعد البطولة سنرى ما سيحدث".

وكان سيبايوس قد انتقل من ريال بيتيس إلى ريال مدريد عام 2017 ليشارك في 56 مباراة مع النادي قبل الخروج معارا.