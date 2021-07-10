مالية كفر الزيات لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد هبوطنا بسبب "تغيير لائحة سيارة الإسعاف"

كشف أيمن مجدي المدير الفني لفريق مالية كفر الزيات، أن النادي سيتقدم بشكوى في اتحاد الكرة، ضد هبوطه، بسبب ما وصفه بـ "تغيير لوائحه خلال الموسم".

وأوضح مجدي لـ FilGoal.com أن شكوى ناديه تأتي بسبب "لوائح سيارة الإسعاف".

وقال مجدي لـ FilGoal.com: "لائحة الاتحاد تنص على ضرورة حضور سيارة إسعاف قبل بداية المباراة، وفي مباراتنا ضد الجزيرة مطروح في الجولة الثالثة لم تصل السيارة قبل بدء المباراة لتُحتسب المباراة فوزا لنا 3-0 بحسب اللائحة".

وأكمل "الجزيرة طعن على النتيجة، بعد أن وصلنا الخطاب بحصولنا على 3 نقاط، لتُعاد المباراة ونتعادل".

وشدد "في نهاية الدوري حصدنا 31 نقطة وهبطنا للدرجة الثالثة، وحصولنا على نقطتين كفيل ببقائنا في الدوري".

وأوضح "شكوانا ستتضمن تغيير اللائحة أكثر من مرة، وعدم تنفيذها وإعادة المباراة. قبل نهاية الموسم قام الاتحاد بإرسال خطابات للأندية يلزمها بضرورة إحضار الإسعاف قبل بداية المباراة وإلا يعتبر الفريق مهزوما".

وأكمل "نعتبر هبوطنا باطلا، وسنسعى خلف حقنا القانوني لحماية مجهود اللاعبين خلال الموسم. مجلس الإدارة سيجتمع مع المحامي المختص للتقدم بالشكوى من أجل الحصول على حق النادي بعد مشاورة العديد من المختصين والذين أكدوا علي حق مالية كفر الزيات في ضمان البقاء".

وصعد فريق فاركو عن مجموعة بحري، فيما هبطت أندية مالية كفر الزيات والجزيرة مطروح وبني عبيد وبيلا.

وفي حال حصول مالية كفر الزيات على نقطتين بحسب طلبهم، يصعدون للمركز الـ 11 ويهبط نادي كفر الشيخ بدلا منهم.