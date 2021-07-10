كرة يد - استعدادا لـ طوكيو.. منتخب مصر يهزم البرازيل وديا

السبت، 10 يوليه 2021 - 16:23

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

فاز منتخب مصر لكرة اليد، على نظيره البرازيلي، 32-25، وديا في ألمانيا.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020، في وقت لاحق هذا الشهر.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم منتخب مصر 17-15، قبل أن يشارك معظم اللاعبين الأساسيين ويفوز الفراعنة بفارق 7 أهداف.

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وكان منتخب مصر قد خاض 3 مباريات ودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وكانت المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا وانتهت بفوز مصر بنتيجة 31-28.

بينما خسر منتخب مصر في المباراة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 30-29.

أما الثالثة، فخسرها الفراعنة أمام فرنسا 31-30.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

كرة يد مصر، كرة يد طوكيو 2020
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