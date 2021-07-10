كرة يد - استعدادا لـ طوكيو.. منتخب مصر يهزم البرازيل وديا
السبت، 10 يوليه 2021 - 16:23
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر لكرة اليد، على نظيره البرازيلي، 32-25، وديا في ألمانيا.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020، في وقت لاحق هذا الشهر.
وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم منتخب مصر 17-15، قبل أن يشارك معظم اللاعبين الأساسيين ويفوز الفراعنة بفارق 7 أهداف.
وكان منتخب مصر قد خاض 3 مباريات ودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.
وكانت المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا وانتهت بفوز مصر بنتيجة 31-28.
بينما خسر منتخب مصر في المباراة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 30-29.
أما الثالثة، فخسرها الفراعنة أمام فرنسا 31-30.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.