أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ أهلي بنغازي

السبت، 10 يوليه 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - علي معلول

قرر نادي أهلي بنغازي الليبي تعيين التونسي أنيس بوجلبان مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي ديجان أرسوف.

ورحل الصربي أرسوف عن تدريب أهلي بني غازي بشكل مفاجئ لأسباب عائلية.

وفور رحيله قرر مجلس إدارة نادي أهلي بنغازي تعيين بوجلبان الذي كان يشغل منصب المشرف العام على فريق كرة القدم كمدير فني للفريق ولكن بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم.

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ليخوض بوجلبان لاعب وسط الأهلي ومنتخب تونس السابق تجربته التدريبية الأولى.

بوجلبان البالغ من العمر 43 عاما لعب للأهلي خلال الفترة من 2007 إلى 2009 وحصل مع الفريق الأحمر على لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

أهلي بنغازي يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى للدوري الليبي برصيد 44 نقطة بعد 17 جولة من المسابقة.

أهلي بني غازي أنيس بوجلبان
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