تقرير تونسي: الجونة يرغب في ضم لاعب وسط الإفريقي

السبت، 10 يوليه 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

أحمد خليل - لاعب الإفريقي التونسي

يرغب نادي الجونة في التعاقد مع أحمد خليل لاعب وسط فريق الإفريقي التونسي، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

أحمد خليل

النادي : النادي الإفريقي

الجونة
النادي الإفريقي

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن الجونة قدم عرضا للاعب الوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

أضافت الصحيفة أن الجونة استغل انتهاء تعاقد أحمد خليل مع الإفريقي للدخول في مفاوضات معه من أجل ضمه لصفوف الفريق الساحلي.

أخبار متعلقة
دونجا: قبل إيهاب جلال لم نستحق الفوز بأي مباراة تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل الغرامات بسبب 7 لاعبين.. وقضية كهربا

لكن الصحيفة أشارت إلى أن أحمد خليل لا يمانع تجديد تعاقده مع الإفريقي التونسي، ولكن بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

أحمد خليل البالغ من العمر 26 عاما لعب الموسم الحالي مع الإفريقي 22 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم هدفا.

وكان الجونة أعلن تفعيل بند الشراء في تعاقد محمود الجزار مدافع الأهلي، ليضم اللاعب إلى صفوفه بشكل نهائي حتى عام 2024. (طالع التفاصيل)

الجونة أحمد خليل الإفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: ليفربول يريد ساؤول.. وبرشلونة يعرض جريزمان للظفر به 14 دقيقة | ميركاتو
ووكر: مواجهة إيطاليا تحتاج لجهد بدني كبير للغاية 23 دقيقة | يورو 2020
بالأرقام.. معركة تكتيكية منتظرة بين إيطاليا وإنجلترا 41 دقيقة | تحليل في الجول
يورو 2020 - حقائق وأرقام قبل المباراة النهائية 56 دقيقة | يورو 2020
ناجلزمان يستبعد إمكانية ضم كييزا لـ بايرن ساعة | ميركاتو
راموس: باريس سان جيرمان قريب من التتويج بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الدوري الفرنسي
مهاجم كايزر تشيفز يتحدث عن مواجهة الأهلي ويستشهد بنهائي 2016 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
5 مواجهات ستحسم الفائز بيورو 2020 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك