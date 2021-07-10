تقرير تونسي: الجونة يرغب في ضم لاعب وسط الإفريقي

يرغب نادي الجونة في التعاقد مع أحمد خليل لاعب وسط فريق الإفريقي التونسي، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن الجونة قدم عرضا للاعب الوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

أضافت الصحيفة أن الجونة استغل انتهاء تعاقد أحمد خليل مع الإفريقي للدخول في مفاوضات معه من أجل ضمه لصفوف الفريق الساحلي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن أحمد خليل لا يمانع تجديد تعاقده مع الإفريقي التونسي، ولكن بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

أحمد خليل البالغ من العمر 26 عاما لعب الموسم الحالي مع الإفريقي 22 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم هدفا.

وكان الجونة أعلن تفعيل بند الشراء في تعاقد محمود الجزار مدافع الأهلي، ليضم اللاعب إلى صفوفه بشكل نهائي حتى عام 2024. (طالع التفاصيل)