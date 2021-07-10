كارتيرون يطلب خوض وديتين خلال معسكر الزمالك في الإسكندرية

السبت، 10 يوليه 2021 - 16:14

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري خلال معسكر الفريق في الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على طرفي المباراتين خاصة وأن الفريق سيخوض المباراتين بالإسكندرية خلال معسكره المغلق المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك الدوري المصري
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