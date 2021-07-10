سكالوني: ميسي الأفضل في التاريخ سواء فاز أو خسر كوبا أمريكا

السبت، 10 يوليه 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن ليونيل ميسي أيقونة الفريق لا يحتاج للفوز بلقب كوبا أمريكا ليطلق عليه لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية:"سواء فاز أو لم يفز، هو الأفضل في التاريخ. لا يحتاج للفوز بلقب مع المنتخب ليثبت ذلك".

ثم استدرك "حتى المنافسون يدركون ذلك".

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ويستعد ميسي لقيادة الأرجنتين في نهائي تاريخي ضد البرازيل الساعة 2 صباح الأحد في كوبا أمريكا 2021.

يتحدى أسطورة برشلونة فريق البرازيل على اللقب القاري.

ولم تفز الأرجنتين بلقب البطولة منذ 1993.

بينما سيخوض ميسي خامس نهائي له مع الأرجنتين بعدما خسر الأربعة السابقة، 3 في كوبا أمريكا ونهائي مونديال 2014.

ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا
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