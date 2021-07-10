فودين يغيب عن التدريبات الأخيرة للمنتخب الإنجليزي

غاب اللاعب الإنجليزي فيل فودن، عن تدريبات المنتخب الإنجليزي الأخيرة قبل مواجهة المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي.

ويأتي غياب فودين عن التدريبات كإجراء احترازي، بسبب إصابة طفيفة حسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية.

وحتى الآن، لم تتضح أي معلومات إذا كان سيشارك فيل فودين في اللقاء المصيري.

وتدرب جميع لاعب المنتخب الإنجليزي، اليوم، في بروفة نهائية قبل مواجهة إيطاليا، بالإضافة لخضوع جميع اللاعبين لاختبار الـ PCR الخاص بالكورونا طبقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وكان أخر ظهور لفودين في اليورو كان أمام الدنمارك في مباراة نصف النهائي، حيث دخل كبديل لماسون ماونت، وفاز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ليصل لنهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه.