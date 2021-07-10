تغريم منتخب إنجلترا بسبب استخدام جمهوره الليزر ضد شمايكل

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على منتخب إنجلترا بسبب استخدام جماهيره لأشعة الليزر خلال مباراة الدنمارك.

كاسبر شمايكل النادي : ليستر سيتي إنجلترا الدنمارك

وفاز منتخب إنجلترا على الدنمارك بهدفين لهدف في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 في ملعب ويمبلي.

وخلال المباراة استخدمت جماهير منتخب إنجلترا أشعة الليزر ضد كاسبر شمايكل وتم تسليطها على حارس الدنمارك لتشتيت انتباهه أثناء تنفيذ هاري كين لركلة الجزاء.

ما دفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع غرامة قدرها 25.630 ألف جنيه إسترليني على منتخب إنجلترا.

مع الأخذ في الاعتبار إطلاق جماهير إنجلترا لصافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني لمنتخب الدنمارك.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة إيطاليا غدا الأحد، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية في المباراة التي تقام بملعب ويمبلي.

video:1