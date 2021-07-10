تقرير تركي: رمضان يقترب بشدة من جالاتاسراي.. والنادي ينتظر رد اللاعب على عرضه المادي

يزعم موقع Fanatik التركي اقتراب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر وبيراميدز من الاتفاق مع نادي جالاتاسراي التركي للانضمام له في الموسم المقبل.

وذكر الموقع أن المفاوضات بين جالاتاسراي ورمضان صبحي بشأن المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب لا تزال مستمرة ولم تحسم بعد.

ووفقا للموقع فإن رمضان صبحي يريد راتبا سنويا يبلغ 2.2 مليون يورو من النادي التركي.

لكن جالاتاسراي لن يمنح اللاعب سوى 1.5 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار الموقع إلى أن رمضان صبحي لن يجد أي مشكلة في الراتب الذي عرضه عليه جالاتاسراي، وسيوافق عليه لأنه يريد خوض تجربة الاحتراف من جديد.

هذا ولا يزال نادي جالاتاسراي ينتظر رد رمضان صبحي على العرض المالي الذي يبلغ 1.5 مليون يورو في الموسم.

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وكان موقع "Takvim" التركي كشف قبل أيام أن رمضان صبحي عُرض على جالاتاسراي، النادي الذي يضم مصطفى محمد في صفوفه.

وأوضح الموقع التركي حسبما علم "أن جناح بيراميدز يريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مجددا ولذلك يريد الانضمام لـ جالاتاسراي".

وانضم رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وسجل الجناح البالغ 24 عاما 10 أهداف وصنع 4 في 33 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وسبق لرمضان أن خاض تجربة احترافية في إنجلترا بقميص ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

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