تقرير فرنسي: جوارديولا تواصل مع جريزمان للانضمام لـ سيتي

ذكر تقرير فرنسي، أن نادي برشلونة الإسباني، يسعى للحصول على عرض هذا الصيف بخصوص نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، وذلك في محاولة من النادي لتخفيض النفقات.

وأشار التقرير الذي نشرته "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وأوضح التقرير أن جوارديولا وجريزمان تواصلا مع بعضهما البعض، حيث يأمل سيتي في ضم جناح برشلونة ليكون مهاجم الفريق بعد رحيل أسطورة النادي سيرجيو أجويرو.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني يسعى لتقليل التكاليف المالية حتى يستطيع تجديد عقد أيقونته ليونيل ميسي، إذ شددت الصحافة الإسبانية في الفترة الماضية أن جريزمان سيرحل عن الفريق.

ومن جانبه، قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة: "جريزمان مهم بالنسبة لي، وهو لاعب جيد بالنسبة لبرشلونة وأظهر أنه خامة جيدة، ولكني أصر في النهاية أنني لا أعلم قراره ماذا سيكون".

وأضاف كومان "الجزء الهام بالنسبة لي هو بقاء ميسي مع الفريق لأنه المستقبل، وسنحاول بكل قوة لتحقيق ذلك".