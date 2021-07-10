أرقام قبل نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين.. التاريخ يقف مع السامبا أمام التانجو

ينحاز التاريخ لمنتخب البرازيل قبل المواجهة المرتقبة له ضد الأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : الأرجنتين البرازيل

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021، في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد، على ملعب ماراكانا معقل السامبا.

منتخب البرازيل صاحب الأرض ومستضيف البطولة تأهل للنهائي بعد الفوز على بيرو، بينما تأهل الأرجنتين بالتغلب على كولومبيا.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام التاريخية قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل.

آخر هزيمة لـ تيتي مدرب البرازيل كانت أمام الأرجنتين في مباراة ودية شهر نوفمبر 2019.

آخر هزيمة لـ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين كانت أمام البرازيل في كوبا أمريكا 2019.

خلال بطولات كوبا أمريكا لعب منتخب الأرجنتين ضد البرازيل 33 مرة، فاز التانجو 15 مرة وانتصر السامبا 10 مرات، وانتهت 8 مواجهات بينهما بالتعادل.

للمرة الثامنة التي يلتقي فيها البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا على ملعب منتخب البرازيل، وخلال المواجهات السابقة لم يخسر أصحاب الأرض أبدا.

خسر منتخب الأرجنتين آخر 6 نهائيات خاضها (كوبا أمريكا 2004 – 2007 – 2015 – 2015) كأس القارات 2005، كأس العالم 2014. و3 هزائم منهم كانت أمام البرازيل (2004 و2005 و2007).

لم يخسر منتخب البرازيل في آخر 6 مباريات أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا (3 انتصارات - 3 تعادلات). الفوز الأخير للأرجنتين كان في عام 1993.

لعب منتخب الأرجنتين ضد البرازيل 12 مرة في ملعب (ماراكانا) فاز البرازيل 7 مرات مقابل مرتين للأرجنتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. وكانت آخر مرة لعب المنتخبين في ماراكانا عام 1998، وآخر انتصار للأرجنتين هناك كان في مباراة ودية.

لم يخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين في ملعب (ماراكانا) خلال 3 مواجهات جمعتهما في بطولات كوبا أمريكا، فاز السامبا مرتين وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل.

لعب منتخب البرازيل 46 مباراة على ملعبه في بطولة كوبا أمريكا لم يخسر سوى مرتين أمام باراجواي 1949، وبيرو 1975.

لم يخسر منتخب البرازيل على ملعبه في آخر 26 مباراة لعبها في كوبا أمريكا، 17 فوزا و9 تعادلات.

خسر منتخب الأرجنتين مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها ضد مستضيف بطولة كوبا أمريكا، وكانت هذه المرة أمام البرازيل في 2019.

تواجه المدربان ليونيل سكالوني وتيتي 3 مرات، فاز تيتي مرتين وسكالوني مرة واحدة وكان هذا الانتصار هو آخر هزيمة تلقاها تيتي مدرب البرازيل في 2019.

مع المنتخبات لعب ميسي ضد نيمار 5 مرات، فاز النجم الأرجنتيني 3 مرات مقابل مرتين للبرازيلي.

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