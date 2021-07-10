تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي

السبت، 10 يوليه 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي والمقاولون العرب

أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل انطلاق مباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي، لمدة ساعتين.

وكان من المفترض أن تقام المباراة غدا الأحد في تمام الخامسة مساء.

إلا أن اتحاد الكرة أجل المباراة، لتنطلق في السابعة مساء.

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وتقام المباراة المؤجلة من الجولة 18 على استاد الجيش بالسويس.

ويحتل مصر للمقاصة المركز التاسع في الدوري بـ 37 نقطة من 27 مباراة.

أما الأهلي فجمع 48 نقطة من 22 مباراة على بعد 5 مباريات و13 نقطة عن متصدر البطولة، الزمالك.

مصر للمقاصة الأهلي في الدوري
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