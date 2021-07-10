حوار - كين: أتوقع معركة أمام المحاربين كيلليني وبونوتشي

بعدما تفوق على دفاع ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك حان وقت الاختبار الأصعب، مواجهة الإيطاليين المخضرمين، في نهائي مرتقب ليورو 2020 يوم الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

يتوقعها هاري كين معركة شرسة في المستطيل الأخضر، الملعب التاريخي الذي حققت فيه إنجلترا لقبها الوحيد قبل 55 عاما.

في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قال نجم توتنام:"اللعب في ويمبلي يجعل المباراة أكبر وأكثر خصوصية، الأجواء ستكون مميزة بحضور جمهورنا. لن نجد مكانا أفضل من ويمبلي لنفوز بثاني لقب كبير لإنجلترا".

وأضاف "لدينا فرصة كتابة التاريخ، لأهلنا الذين لم يروا إنجلترا في نهائي من قبل، وأعرف أن هذا ينطبق على البلد بأكمله. لو أتممنا المهمة بنجاح سيتذكروننا لبقية حياتهم. نحن في مكانة أفضل على المستوى الذهني، نجيد التعامل مع مثل هذه المباريات. أمام الدنمارك تأخرنا لأول مرة في البطولة".

ثم استدرك "لم يصيبنا الذعر، لم نفقد تنظيمنا. التزمنا بطريقتنا وعرفنا ما الذي نستطيع فعله، أدركنا التعادل واستحققنا الفوز تماما. سنحتاج لهذه العقلية يوم الأحد إن أردنا أن نكون أبطالا".

وعن ثنائي دفاع إيطاليا قال:"لاعبان رائعان (جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي). يقرآن المباراة بشكل جيد ويعرفان أين يقفان، يتمركزان بشكل رائع. محاربان، لذا أتوقع معركة كبيرة. هذا ما تلعب الكرة من أجله، أخوض مثل هذه المواجهات دائما".

واستمر "أتطلع للتحدي، كمهاجم إذا أردت أن تكون الأفضل عليك مواجهة الأفضل، وهكذا سيكون الأمر يوم الأحد. ستكون مباراة صعبة، إيطاليا رائعة. لديهم تاريخ كبير من البطولات. لديهم الخبرة والمهارة، ويعملون كفريق واحد. لكننا قادرون على الفوز".

وواصل "في المباريات الكبيرة والنهائيات تفاصيل صغيرة تحسم الأمور. قلت من قبل إن الفوز بشيء مع المنتخب يفوق التتويج مع النادي، لدينا هذه الفرصة. مر وقت طويل منذ تأهل فريقنا لنهائي، علينا بذل أقصى ما في وسعنا".

تخوض إنجلترا نهائي اليورو لأول مرة، تحلم بالتتويج في عقر دارها على ملعب ويمبلي الذي سيمتلئ بالمناصرين الإنجليز.

بينما إيطاليا في النهائي للمرة الرابعة، توجت في روما عام 1968 وخسرت في 2000 و2012.