انتقال لاعب برشلونة إلى خيتافي

السبت، 10 يوليه 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

كارليس ألينيا

أعلن برشلونة عن انتقال لاعبه، كارليس ألينيا، إلى خيتافي.

ويحتفظ برشلونة، حسبما أعلن عبر موقعه الرسمي، بحق الحصول على 50% من سعر إعادة بيع اللاعب الصاعد من أكاديميته.

وكذلك، يمكن لبرشلونة استعادة اللاعب حال دفع مبلغ لم يعلن النادي عنه، وكذلك حق معادلة أي عرض يصل للاعب من ناد ثالث.

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وبشكل عام، لعب ألينيا 43 مباراة بقميص برشلونة سجل فيهم 3 أهداف.

وسجل ألينيا للمرة الأولى، في مباراته الأولى مع برشلونة، في موسم 2016/2017، ضد هركيوليز في كأس الملك.

وأمضى ألينيا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لخيتافي، كما لعب معارا لريال بيتيس قبل موسمين.

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كارليس ألينيا برشلونة خيتافي
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