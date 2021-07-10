انتقال لاعب برشلونة إلى خيتافي

أعلن برشلونة عن انتقال لاعبه، كارليس ألينيا، إلى خيتافي.

ويحتفظ برشلونة، حسبما أعلن عبر موقعه الرسمي، بحق الحصول على 50% من سعر إعادة بيع اللاعب الصاعد من أكاديميته.

وكذلك، يمكن لبرشلونة استعادة اللاعب حال دفع مبلغ لم يعلن النادي عنه، وكذلك حق معادلة أي عرض يصل للاعب من ناد ثالث.

وبشكل عام، لعب ألينيا 43 مباراة بقميص برشلونة سجل فيهم 3 أهداف.

وسجل ألينيا للمرة الأولى، في مباراته الأولى مع برشلونة، في موسم 2016/2017، ضد هركيوليز في كأس الملك.

وأمضى ألينيا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لخيتافي، كما لعب معارا لريال بيتيس قبل موسمين.

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