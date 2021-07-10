برونزية كولومبية

البرونزية كولومبية.. كولومبيا تفوقت على بيرو بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث على أرضية ملعب ماني جارينشيا في ولاية برازيليا.

اللوس كافيتيروس حصدوا الميدالية البرونزية للمرة الخامسة في تاريخهم بعد أعوام 1987 و1993 و1995 و2016.

فيما حل منتخب بيرو وصيف النسخة الماضية في المركز الرابع للمرة السادسة في تاريخه.

كولومبيا ثأرت من خسارتها في دور المجموعات بنتيجة 2-1 أمام بيرو، وفازت في مباراة المركز الثالث.

سجل لـ كولومبيا: خوان كوادرادو ولويس دياز (ثنائية) فيما سجل لـ بيرو: يوشيمير يوتون وجانليوكا لابادولا.

المباراة النهائية ستقام في الثانية صباحا من يوم غد الأحد على ملعب ماراكانا بين الأرجنتين والبرازيل.

وأصبحت تلك المباراة ثاني مباراة يخسرها منتخب بيرو تحت قيادة ريكاردو جاريكا في كوبا أمريكا عندما ينهي الشوط الأول متقدما بعد مباراة البرازيل في نسخة 2015.

كما تساوي لويس دياز جناح كولومبيا في صدارة ترتيب الهدافين رفقة ليونيل ميسي برصيد 4 أهداف.. ويمتلك ميسي الفرصة لزيادة الفارق في النهائي.

أهداف دياز الأربعة تمثل أكثر من 50% من أهداف كولومبيا والتي سجلت 7 في نسخة 2021.

كما رفع منتخب كولومبيا رصيد انتصاراته إلى 3 ضد بيرو في كوبا أمريكا، بينما حقق الأنكا الفوز في 7 مباريات سابقة.

التشكيل

أجرى رينالدو رويدا عدة تغييرات خاصة في الدفاع، بينما بدأ إدوين كادرونا بجوار دوفان زاباتا في الهجوم.

في المقابل عاد أندري كارييو لتشكيل بيرو بعد انتهاء إيقافه وجاور جانليوكا لابادولا في الهجوم.





























وصف المباراة

لم تبدأ كولومبيا بالشكل الأفضل، فاستغلت بيرو الأمر.

جانليوكا لابادولا انفرد وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 كاد سيرخيو بينا أن يسجل هدف بيرو الأول بعد مراوغي مدافعين لكولومبيا ثم الحارس لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من مرتدة سريعة أرسل كريتسيان كويفا عرضية إلى يوشيمر يوتون الذي سدد على يسار كامييو فارجاس معلنا الأول لـ بيرو.

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الشوط الثاني

عدّل خوان كوادرادو النتيجة سريعا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني بهدف من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك بعدما سدد بين لاعبي الحائط البشري.

هدف هو الأول لـ كولومبيا في كوبا أمريكا بالقرن الواحد والعشرين من ركلة حرة مباشرة.

وهدف يحتفل به كوادرادو في مباراته رقم 100 بقميص كولومبيا.

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¡GOLAZO! Juan Cuadrado le dio de tiro libre y marcó el empate de @FCFSeleccionCol



🇨🇴 Colombia 🆚 Perú 🇵🇪#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/2WuRKjKEp8 — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

بعد الهدف مباشرة كاد أن يصنع كوادرادو الهدف الثاني، لكن مقصية لويس دياز تصدى لها جاييسي حارس بيرو ببراعة.

في الدقيقة 58 توغل لابادولا وراوغ مدافع كولومبيا ثم سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة.

وسجل لويس دياز الهدف الثاني لكولومبيا وقلب النتيجة بعدما تحصّل على كرة طولية من الحارس فارجاس وتسلمها وانفرد وسدد على يسار الحارس في الدقيقة 68.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء، استطاع لابادولا من تسجيل هدف التعادل البيروفي برأسية بعد ركلة ركنية.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن ركلات الترجيح ستحسم اللقاء، سدد لويس دياز كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار جاييسي سكنت الشباك معلنة فوز كولومبيا بالميدالية البرونزية لـ كوبا أمريكا 2021.