فرج عامر: لسنا صغارا لنفوت المباريات.. وأحمد عبد القادر "اتخض" بسبب لقاء موسيماني

السبت، 10 يوليه 2021 - 02:43

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة الحديث عن وجود شبهة تفويت ضد الأهلي، وأوضح أن أحمد حمدي عبد القادر تشتت قبل بداية اللقاء.

الأهلي تفوق على سموحة الأسبوع الماضي برباعية دون مقابل في الدوري المصري.

وقال فرج عامر: "لم استفق من أثر هذه المباراة ولدي اكتئاب، بعد انهيار الفريق في الدقيقة 40 شعرت بانخفاض الضغط ولم استطع التحرك، الصدمة كانت سيئة".

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وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "لم أتمنى ولم أحب أن يجلس أحمد عبد القادر مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل مواجهة سموحة لأنه أكيد (اتخض)".

وواصل "هو ومحمد عبد المنعم نفسيتهم تأثرت بسبب الغياب عن قائمة المنتخب الأولمبي، اللاعب تشتت وخضنا المباراة منقصوين منه ليس هو أحمد عبد القادر".

وأكمل "كذلك مصطفى فتحي لم يقدم المنتظر منه ولم يكن على نفس المستوى الذي قدمه في المباريات السابقة".

وأردف "لومت لاعبي سموحة بعد مباراة الأهلي في حدود الأدب، قلت له أنكم تقامرون بمستقبلكم، الآن سقطنا من نظر الناس".

وأتم عن التفويت "لا يمكن أن أقبله، حياتي النجاح وأن أقدم أفضل شيء لسموحة حياة أو موت، (لو والدي يلاعبني أريد أن أكسبه)، لسنا صغارا لنفوت مباريات".

الأهلي سموحة في الدوري أحمد حمدي عبد القادر
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