انتهت كوبا أمريكا - كولومبيا (3) (2) بيرو.. فوز قاتل

يقدم FilG.com تغطية حية لمواجهة كولومبيا وبيرو في مباراة تحديد المركز الثالث لـ كوبا أمريكا 2021.

المباراة تقام في الملعب الوطني ماني جارينشيا بولاية برازيليا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 90+3: جوووووووووول قاتل كولومبيا تخطف الانتصار بتسديدة صاروخية من لويس دياز.

ق 83: جوووووول لابادولا يسجل هدف التعادل برأسية لمنتخب بيرو.

ق 66: جووووووووووول لويس دياز يقلب النتيجة ويسجل الثاني، كرة طولية من الحارس فارجاس تصل إلى دياز الذي ينفرد ويسجل الثاني.

ق 58: لابادولا يراوغ المدافع من الجهة اليمنى ويسدد كرة صاروخية ترتطم بالعارضة.

ق 52: عرضية من كوادرادو إلى دياز الذي يسددها بركلة مقصية لكن الحارس يتألق ويبعدها لركنية.

ق 49: جوووووووووووووول التعادل.. خوان كوادرادو يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول بيروفي.. مرتدة سريعة وعرضية من كويفا إلى يوتون الذي يسدد على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

ق 40: سيرخيو بينا يراوغ مدافعي كولومبيا ثم الحارس لكنه يسدد أعلى العارضة.

ق 28: جانليوكا لابادولا يفرد انفرادا محققا لبيرو وكرته مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة