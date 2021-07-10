عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل الغرامات بسبب 7 لاعبين.. وقضية كهربا

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل الشكاوي والغرامات الموقعة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عمرو أدهم عبر قناة أون تايم سبورتس: "بنينا تاريخا داخل فيفا لنادي الزمالك لا يليق، على مدار الوقت لدينا قضايا كثيرة مثل أجوجو وأليكسيس موندومو وكريم الحسن وخالد سعد".

وأضاف "17 مليون يورو غرامات على الزمالك هي مطالبات وقضايا متداولة بعد الشكاوى التي قُدمت ضد النادي".

بنيامين أتشيمبونج

"قضية أتشيمبونج صعبة جدا، تصورنا أن القضية انتهت، بعد شكوى اللاعب تحولت إلى لجنة الانضباط في فيفا، نحاول قدر ما نستطيع مع المحامي الإيطالي لحل الأمر بشكل ودي مع محامي اللاعب".

"الغرامة مليون و200 ألف دولار ونحاول في الوقت الحالي الوصول لحل ودي والتقسيط وترحيل الغرامة لجعل النادي يلتزم ماديا في الدفع".

عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم يرد 💥 على حقيقة مطالبة الزمالك بـ 17 مليون يورو تعويضات وآخر تطورات قضية أشيمبونج #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/lqx2raz7I1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2021

خالد بوطيب

"اللاعب سافر دون إذن النادي لتلقي العلاج في فرنسا هذا رأي النادي وبالتالي تقدمنا بشكوى ويقدر بـ 5 ملايين يورو، فرد اللاعب بشكوى مضادة بأنه تلقى موافقة النادي للسفر".

"لا يوجد تطور في أحداث القضية، لا زالنا في مرحلة إعداد المذكرات، قد يتنازل اللاعب ونحن، إلا إذا قرر بوطيب الاستمرار في شكواه".

معروف يوسف

"تعاقدنا معه ولم نلتزم به وطالب بحقه، اللاعب ووكيله لديهما الرغبة في التسوية".

"الشكوى المقدمة بـ 10.5 مليون جنيه والإدارة السابقة تواصلت معه للحل الودي والتسوية".

عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم يٌفجر مفأجاة 🔥💥 بشأن قضية خالد بو طيب "طلبنا تعويض 5 مليون يورو"..وهذه تفاصيل قضية معروف يوسف 👇#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/mShYv1791D — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2021

كهربا

"كان لدينا جلسة استماع منذ فترة، بعد شهرين أو 3 سيتم الحُكم فيها".

"موقفنا جيد وطلبنا تعويض ضد كهربا والنادي البرتغالي واعتقد أنه سيتم الحُكم لنا"

"الأهلي ليس طرفا في القضية".

عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم: موقف نادي الزمالك جيد جدًا في قضية كهربا وننتظر حكم قريبًا #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/9QkUjbM8oR — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2021

محمد إبراهيم

"نحاول إثبات للفيفا أن اللاعب انتقل مرة واثنين وكلاهما لم يتخط المليون يورو، بالتالي الغرامة مجحفة ونوّصل للفيفا أن تكون الغرامة منطقية".

"بعنا اللاعب بـ 270 ألف يورو وليس 5 ملايين لأدفع مليون يورو غرامة".

"هناك شرط بمليون يورو"..عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم يكشف كل التفاصيل في قضية الزمالك ومارتيمو البرتغالي بسبب محمد إبراهيم #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/4Wvv0krSzf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2021

شيكابالا

"مشكلة القضية أننا تعاقدنا معه من سبورتينج لشبونة مقابل 650 ألف دولار، دفعنا جزء وتبقى 510 ألف دولار لم تُدفع".

"عندما تأخرنا طالبوا بتعويض بقيمة 400 ألف دولار، حاليا نحاول التواصل ودفع المبلغ المتبقي عدا قيمة التعويض".

"سبورتنج من حقه 510 ألف دولار"..عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم يحكي تفاصيل قضية الزمالك وسبورتنج بشأن شيكابالا#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/pcK8XME7J9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2021

حسام أشرف

"النادي ليس له ذنب فيها، اللاعب لم يكن له عقد مع الزمالك ووقع لأكاديمية في الكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا".

"ووقع على تعويض مع الأكاديمية بـ 4 ملايين يورو، وبعدما وقع لهم مضى للنادي، وأصبح الزمالك متضامنا له في العقوبة".

"حصلنا على حكم بـ 220 ألف يورو، نتفاوض مع الأكاديمية على تخفيض التعويض بدفع جزء ودفع آخر حال انتقال اللاعب مستقبلا".