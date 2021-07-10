تشكيل كوبا أمريكا - تغييرات لـ كولومبيا وبيرو في مباراة تحديد المركز الثالث

أجرى منتخبا كولومبيا وبيرو عدة تغييرات قبل مواجهة تحديد المركز الثالث لـ كوبا أمريكا 2021.

رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب كولومبيا أجرى تغييرين في خط الدفاع، وأشرك إدوين كاردونا بجوار دوفان زاباتا في خط الهجوم.

بينما عاد أندري كارييو لمشاركة جانليوكا لابادولا في خط الهجوم بقيادة الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

وجاء تشكيل كولومبيا:

حراسة المرمى: كامييو فارجاس

الدفاع: ويليام تسييو – أوسكار مورييو – ييري مينا – ستيفن ميدينا

الوسط: لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو

الهجوم: إدوين كاردونا – دوفان زاباتا

فيما جاء تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جاييسي

الدفاع: ألدو كروزو – أندرسون سانتاماريا – ألكسندر كايينس – ماركوس لوبيز

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمير يوتون – سيرخيو بنيا

الهجوم: أندري كارييو – كريستيان كويفا – جانليوكا لابادولا

المنتخبان التقيا من قبل في دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الثانية، وفازت بيرو بنتيجة 2-1 على كولومبيا.