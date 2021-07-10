قبل المواجهة.. ماذا قدم ميسي ونيمار في كوبا أمريكا 2021

"ميسي كما قلت دائما أفضل من رأيته يلعب وهو صديق رائع، لكننا الآن في النهائي ونحن نتنافس على اللقب وأنا حقا أريد الفوز بهذا الكأس والذي سيكون الأول لي في كوبا أمريكا" – نيمار عن مواجهة ميسي في نهائي كوبا أمريكا 2021.

النهائي المنتظر للنسخة 47 من كوبا أمريكا، صار على الأبواب وليونيل ميسي ونيمار قادا منتخبيهما بكل اقتدار للمباراة النهائية.

ميسي يقدم أفضل نسخة له على المستوى الفردي في تاريخ مشاركته بكوبا أمريكا بينما يقود نيمار منتخب البرازيل المدجج بالنجوم للنهائي بكل سلاسة.

ميسي ونيمار يبحثان عن لقب كوبا أمريكا الأول، الأرجنتيني حاول في 6 نسخ ووصل للنهائي الرابع له بعدما خسر الثلاثة السابقة، بينما نيمار غاب عن تتويج البرازيل الأخير في النسخة الماضية.

فماذا قدم نيمار وميسي قبل مواجهة النهائي؟

سجل ميسي 4 أهداف وصنع 5، مساهما في 9 أهداف من 11 سجلها التانجو في البطولة، ولم يغب أي دقيقة.

أكثر لاعب يصنع أهدافا في نسخة واحدة أصبح مسجلا باسم ميسي ولازال أمامه فرصة لصناعة المزيد في النهائي.

أداء ميسي الرقمي في النسخة الحالية يفوق ما قدمه في نسخة 2016 عندما سجل 5 وصنع 4 من أصل 18 هدفا سجلها التانجو قبل خسارة النهائي.

هدفان من الأربعة جاءا من ركلات ثابتة ضد تشيلي والإكوادور وهو ضعف ما سُجل في يورو 2020 عندما سجل ميكيل دامسجارد في شباك إنجلترا بنصف النهائي.

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ميسي هو الأكثر تسديدا في البطولة برصيد 27 تسديدة، والأكثر مراوغة برصيد 33 مراوغة ناجحة.

كما أنه أكثر لاعب تصدى الدفاع لتسديدته بواقع 10 كرات.

دفاعيا ميسي لا يدخر أي مجهود فهو ثالث أكثر لاعب في منتخب الأرجنتين اعتراضا للكرة برصيد 7 مرات بعد جيدو رودريجيز ولياندرو باريديس لاعبا الوسط.

* خريطة ميسي الحرارية في كوبا أمريكا 2021

في المقابل فأن نيمار يأتي خلف ميسي على مستوى الأرقام الهجومية، سجل هدفين وصنع 3 خلال 5 مباريات.

ثاني أكثر من أكمل مراوغات ناجحة بعد ميسي برصيد 26 مراوغة ناجحة.

وثاني أكثر من سدد برصيد 22 تسديدة، وثاني أكثر من تصدى الدفاع لتصويباته بـ 5 تصوبيات، وجميعها خلف ميسي.

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وبدون منازع يعد أغلى لاعب في العالم أكثر لاعب إهدار للفرص الحقيقية برصيد 8 فرص.

* خريطة نيمار الحرارية في كوبا أمريكا 2021

الأرقام تبرز أننا أمام أفضل لاعبان في النسخة 47 من كوبا أمريكا؟ فمن يحقق لقبه الأول ويقود بلاده للتتويج.