خبر في الجول - الأهلي يستغني عن خماسي السلة.. وأوجوستي مرشح للفريق

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر الاستغناء عن 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

وأخطر طارق الغنام المدير الإداري للفريق اللاعبين الخمسة بفسخ تعاقدهم بشكل ودي قبل بداية التسجيل للموسم الجديد تجنبا لدفع مقابل مالي.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السلعاوي وعبد الفضيل إبراهيم وحاتم البحيري ومحمد مصطفى مودي ومعتز حسني.

وشدد الغنام في رسالته للاعبين أن تقرير ماريو بالما، المدرب السابق للفريق، هو سبب قرار النادي بالاستغناء عنهم.

ورحل البرتغالي بالما عن الفريق بعدما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي.

ويدرس حاليا رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي في الأهلي، سيرا ذاتية للاستقرار على خليفة بالما.

علم FilGoal.com أن الإسباني ريكارد كاساس وأوجوستي بوش، مدرب الزمالك السابق، مرشحان لقيادة القلعة الحمراء.

عمل كاساس مدربا لأندية إسبانية منها فالنسيا وبلد الوليد بالإضافة لبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

كما شغل منصب المساعد في فريق برشلونة.

والتعاقد مع مدرب أجنبي أقرب بعد اقتراح أسماء مصرية مثل طارق خيري مدرب الأهلي الأسبق ومحمد الكرداني المدير الفني للجزيرة.

وتوج الأهلي بدوري المرتبط في الموسم المنصرم بينما فاز الزمالك بدوري السوبر وظفر الاتحاد بكأس مصر وكأس السوبر.