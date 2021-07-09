يويفا يعاقب الاتحاد المجري بسبب "التمييز العنصري"

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظيره المجري بخوض 3 مباريات دون حضور جماهيري من بينها مباراة مع وقف التنفيذي بسبب سلوك الجماهير العنصري خلال يورو 2020.

واستضافت المجر 3 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي بسعة 100% من مدرجات ملعب بوشكاش.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية فظهر مجموعة من مشجعي المجر يرتدون قمصانا سوداء اعتراضا على جثو اللاعبين على ركبهم، فيما لوح بعض المشجعين بلافتات معادية للمثلية.

الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا حول هذا الأمر وقرر أن جمهور منتخب المجر متهم "بسلوك تمييزي" في المباريات الـثلاث.

وبناء على ذلك سيخوض منتخب المجر 3 مباريات دون حضور الجماهير منها واحدة مع إيقاف التنفيذ، كما غُرم الاتحاد 100 ألف يورو وعرض لافتة "Equal game" خلال المباراتين.

وينطبق غياب الجماهير على مسابقات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيغيب الجمهور بدءا من مشوار المنتخب في دوري الأمم الأوروبية، وليس في تصفيات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن المنتخب المجري ودع البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل الترتيب خلف فرنسا وألمانيا والبرتغال والتي عُرفت بمجموعة الموت.

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