مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: قررنا مد فترة الراحة للاعبين

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 22:09

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، قرر مد فترة الراحة السابقة للاعبين.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "فترة الراحة ستزيد لمدة 48 ساعة، ليعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف "الجهاز الفني قد سبق وقرر استئناف التدريبات يوم الأحد، قبل أن يتم مد فترة الراحة".

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حمد أتبع "السبب يعود لرغبة الجهاز الفني في منح فترة راحة أطول للاعبين، خاصة وان فترة المباريات الرسمية المقبلة ستشهد جدول لقاءات مضغوط يحتاج معه بذل جهد كبير للاعبين".

مدرب الإسماعيلي أكمل "سنضع برنامجا تدريبيا الفترة المقبلة بهدف تعديل الأداء واستئناف الانتصارات".

وأتم "سنستغل فترة التوقف الحالية لتعديل الأخطاء وعودة قوية للفريق".

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

في الدوري الإسماعيلي حمد إبراهيم
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