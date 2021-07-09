نهائي كوبا أمريكا 2021 بحضور جماهيري في ماراكانا

أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية حضور 10% من سعة مدرجات ملعب ماراكانا لنهائي كوبا أمريكا 2021 الذي يجمع البرازيل والأرجنتين.

ويلتقي البرازيل والأرجنتين في نهائي النسخة 47 من كوبا أمريكا فجر الأحد الساعة 2 صباحا.

وقررت الولاية الأكثر تضررا في البرازيل من فيروس كورونا بحضور 7800 مشجع من 78000 سعة مدرجات الملعب التاريخي.

وستكون تلك المباراة الأولى والأخيرة في النسخة الجارية التي يحضرها الجمهور من المدرجات بعدما غاب عن جميع المباريات السابقة.

ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة بالبرازيل: "جاء القرار بناءً على تقديم المنظمين بروتوكولات التشغيل والاعتماد التي تتبنى إجراءات لحماية صحة المشجعين، باستخدام الأدوات المناسبة لمنع العدوى وانتشار فيروس كورونا".

ويجب على من يرغب حضور المباراة أن يصل للملعب بنتيجة فحص فيروس كورونا سلبية قبل 48 ساعة من المباراة، كما سيُطلب منهم التباعد الاجتماعي في المدرجات.

من جانب آخر أعلن الاتحاد الأرجنتيني الحصول على 2100 تذكرة لحضور النهائي لتشجيع الألبيسيلستي.

وأقيمت البطولة في البرازيل دون جماهير، بعد سحب التنظيم من الأجنتين وكولومبيا قبل انطلاق البطولة بأسبوعين.

يأتي ذلك على الرغم من أن البطولة أقيمت في أوروبا خلال 11 دولة مختلفة وسيحضر المباراة النهائية بملعب ويمبلي بين إنجترا وإيطاليا 60 ألف متفرج.