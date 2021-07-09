سلة – مرعي يتحدث عن أمريكي مجنس في المنتخب وسبب عدم ضم إسلام سالم.. وصفقات الاتحاد

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 21:33

كتب : هاني العوضي

أحمد مرعي - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

مدرب منتخب مصر والاتحاد السكندري، ما يجعله أحد أهم رجالات كرة السلة المصرية. أحمد مرعي لديه الكثير ليكشف عنه.

FilGoal.com أجرى حوارا مع أحمد مرعي، مدرب منتخب مصر لكرة السلة، ونادي الاتحاد السكندري.

أحمد مرعي تحدث عن مجنس أمريكي سيلعب لمنتخب مصر، وسبب عدم ضم إسلام سالم نجم الزمالك، وصفقات الاتحاد السكندري المحتملة.

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وكل ما يلي على لسان أحمد مرعي لـ FilGoal.com

منتخب مصر

"خضنا ثاني مران فقط. البرنامج التدريبي لم يتضح بعد، لكننا نستعد بقوة للمرحلة المقبلة".

"خاطبنا دول كثيرة لخوض مباريات ودية، ولكن المتاح لنا حاليا هو المشاركة في بطولة ودية بالأردن، وبمشاركة السعودية أيضا".

"اتفقنا بالفعل على تجنيس لاعب أمريكي للعب لصفوف منتخب مصر. اللاعب سيكون في مركز صانع الألعاب بسبب العجز في هذا المركز في مصر".

"المشكلة تكمن في أن هذا اللاعب يريد لعب بطولة أمم إفريقيا غير المهمة لنا من الأساسي لأنها لا تؤهل لأي شيء، والأهم بالنسبة لنا هو تصفيات كأس العالم التي لا يريد المشاركة فيها".

الاتحاد الدولي لكرة السلة استحدث قانونا جديدا، يسمح لكل منتخب باستعارة لاعب أجنبي يلعب في صفوف المنتخب دون الحصول على جنسية الدولة.

وعن سبب عدم ضم إسلام سالم لاعب الزمالك، قال مرعي لـFilGoal.com: سبب عدم ضم إسلام سالم أنه يبلغ من العمر حاليا 32 عاما، ولو ضميته ستكون هذه مشاركته الأولى مع منتخب مصر في مسيرته. نعم هو الأفضل في الموسم لكنني أعمل الآن لبناء فريق لعام 2023، حيث أن اتفاقي مع اتحاد السلة، هو الوصول لكأس العالم 2023".

"لماذا اخترت هيثم كمال (33 سنة) لاعب الاتحاد السكندري، وعمرو الجندي (33 سنة) لاعب الأهلي؟ لأنهما صاحبا خبرات كبيرة ويلعبان دوليا منذ عام 2008، وبالتالي يأتي انضمامهما لنقل الخبرات إلى باقي اللاعبين".

عمرو الجندي يبلغ من العمر 30 عاما، فيما يبلغ هيثم كمال 33 عاما.

وعن موقف عبد الرحمن النادر النجم المصري في فريق فونيكس صنز الأمريكي، قال مرعي: "عبد الرحمن نادر دائما ما يقول أنه سياتي ثم يغير رأيه. صراحة أنا لا أهتم كثيرا بانضمامه أو عدمه، ولا يهمني انضمامه لنا في بطولة إفريقيا لأن الأهم بالنسبة لي هي تصفيات كأس العالم".

المصري عبد الرحمن نادر تأهل لنهائي NBA بعد فوز فينكس صنز على لوس أنجلوس كليبرز في نهائي القسم الغربي. (طالع التفاصيل)

أما عن ابنه عاصم مرعي فقال "عاصم مرعي ترك جالاتاسراي، وانتقل لفريق في كوريا الجنوبية. عقد يمنعه من المشاركة في بطولة إفريقيا، لكن كما قلت فالأهم بالنسبة لي هي تصفيات كأس العالم".

الاتحاد السكندري

وتحدث مرعي أخيرا عن الاتحاد السكندري، فقال "أليكس يونج طلب انضمامه لنا، لكن أنا لا أحتاج لاعب في مركزه، وأفضل التعاقد مع محترف أجنبي في مركز صناعة اللعب".

"مايكل ديكسون لاعب الفريق السابق معروض علينا للعودة مجددا. هو لاعب يفتعل بعض المشاكل أحيانا، لكن يمكن السيطرة عليه وقد نضمه".

"أحمد عادل (دولا) سيلعب في مركز مساعد صانع الألعاب وكمصوب. ضم صانع ألعاب أجنبي لن يؤثر عليه".

"لن أستغنى عن لاعبين قبل استقدام آخرين. وعلي محمد علي لاعب الفريق اعتذر بعد المشادة التي حدثت بيننا. لا أريد ذبحه واللاعب سيعود للفريق لأنني لا أخذ الأمور بشكل شخصي، لكن سيخصم منه مبلغا كبيرا بالطبع".

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