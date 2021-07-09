روي كوستا رئيسا لـ بنفيكا

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 21:03

كتب : أحمد العريان

روي كوستا رئيس بنفيكا

أسطورة بنفيكا وميلان، والبرتغال عامة. أصبح اليوم رئيسا لنادي بنفيكا رسميا.

أعلن نادي بنفيكا تعيين روي كوستا أسطورة الفريق السابق، كرئيس للنادي بشكل مؤقت، خلفا لـ لويس فيليبي فييرا رئيس النادي السابق، والمعتقل بتهمة "غسيل الأموال".

وألقت الشرطة البرتغالية القبض على لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا قبل يومين، ووجهت له تهمة غسيل الأموال، واستخدام أموال النادي في مصالحه الشخصية.

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لائحة الاعتقالات شملت أيضا تياجو فييرا نجل الرئيس، وخوسيه سانتوش المساهم الأكبر في أسهم النادي، وبرونو ماسيدو مدير الكرة.

وعلى ضوء تلك التطورا، اجتمعت إدارة نادي بنفيكا اليوم الجمعة، وقررت تعيين روي كوستا –نائب الرئيس- في منصب رئيس النادي مؤقتا، وحسب المادة 61 في لائحة النادي.

روي كوستا لعب في بنفيكا خلال الفترة من 1990 إلى 1994، قبل الانتقال إلى فيورنتينا ثم ميلان، والعودة إلى بنفيكا مجددا لموسمين من 2006 إلى 2008.

صاحب الـ49 عاما عمل فور اعتزاله كمدير رياضي لبنفيكا لعدة سنوات، قبل أن يصبح نائبا لرئيس النادي.

بنفيكا روي كوستا
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