هل تفقده الأرجنتين؟ كولومبيا تطلب إيقاف مارتينيز في نهائي كوبا أمريكا

تقدم الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بطلب إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، لإيقاف إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين عن نهائي كوبا أمريكا.

وتقدم الاتحاد الكولومبي بطلبه لإيقاف مارتينيز بسبب "سلوكه السيء لإرباك لاعبي كولومبيا خلال ركلات الترجيح بـ قبل النهائي".

الأرجنتين عبرت كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ركلات الترجيح شهدت ترديد مارتينيز لبعض العبارات الاستفزازية تجاه لاعبي كولومبيا أثناء التسديد، لإخراجهم عن تركيزهم.

في النهاية تصدى مارتينيز إلى ركلتي ترجيح، بجانب ركلة ثالثة نُفذت خارج المرمى تماما.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع البرازيل فجر الأحد في نهائي كوبا أمريكا 2021.

إيميليانو مارتينيز (28 عاما) شارك مع الأرجنتين لأول مرة في مسيرته في 3 يونيو السابق، وذلك في استدعاءه الثاني للمنتخب منذ عام 2011.

ويملك حارس أستون فيلا حاليا 7 مباريات دولية مع الأرجنتين.